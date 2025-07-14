İskenderun\'da 3 Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olaylarını önlemeye yönelik yapılan çalışmada; İskenderun Süleymaniye Mahallesi Millet Kütüphanesinde meydana gelen işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi M.K. ile Meydan Mahallesi Üsküdar Konteyner Kentte meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi A.E. ile Y.A. adlı 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; inşaat elektriğinde kullanılan kablolar, yer altı besleme kablosu, 3 duvar aydınlatması, 10 adet ampul, 1 adet hoparlör, 4 adet mikrofon, 9 adet floresan tipi lamba, 10 paket priz çerçevesi, 4 adet elektrik sigortası, 25 adet fiberoptik kasa, 26 adet priz içi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.A. ile M.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi, diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY