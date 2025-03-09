İskenderun'da Ev Bahçesinde Yangın - Son Dakika
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İskenderun'da Ev Bahçesinde Yangın

İskenderun\'da Ev Bahçesinde Yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

09.03.2025 15:28
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evin bahçesinde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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