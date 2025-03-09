Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yükselen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında evin bahçesinde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Ev Bahçesinde Yangın - Son Dakika
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