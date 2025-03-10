İskenderun\'da Fuhuş Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik evde fuhuş yapan 2 şahıs hakkında idari işlem uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 7 Mart tarihinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuş ile mücadele kapsamında denetim yapıldı. Yapılan çalışmalarda Ç.Ç. ile A.H.'nin Fuhuş yaptığı tespit edildi ve şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında gerekli idari işlem uygulandı. - HATAY