İskenderun'da Hastane Yangını

İskenderun Palmiye hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yangın
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan özel Palmiye Hatanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar ambulanslar tarafından başka hastanelere sevk ediliyor.
Yangın, İskenderun ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Özel Palmiye Hastanesi'nde yaşandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi başlarken, yoğun bakım ünitesindeki hastalar başka hastaneye sevk edilmeye başladı.
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