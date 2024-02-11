İskenderun'da katledilen anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da katledilen anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

İskenderun\'da katledilen anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile olan Selma Abacı ve çocukları Sait Kerim Abacı ile Hamza Azat Abacı, Turgay K. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

11.02.2024 18:52
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İskenderun'da katledilen anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde öldürülen 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı, Turgay K. İsimli şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından zanlı T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da katledilen anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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