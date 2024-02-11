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İskenderun'da katledilen anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde öldürülen 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı, Turgay K. İsimli şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından zanlı T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.