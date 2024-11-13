İskenderun\'da Park Halindeki Araç Yandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeki otomobil, motor kısmında çıkan yangında hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçesinde yediemin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. - HATAY