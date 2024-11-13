Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobildeki alevleri itfaiye söndürdü.
Edinilen bilgilere göre yangın, İskenderun ilçesi yediemin otoparkında yaşandı. Otoparkta park halinde bulunan otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı otomobilde maddi hasar oluştu.
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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