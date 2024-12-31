İskenderun'da Rögar Kapağına Basarak Düşen Vatandaşa Esnaf Yardım Etti - Son Dakika
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İskenderun'da Rögar Kapağına Basarak Düşen Vatandaşa Esnaf Yardım Etti

İskenderun\'da Rögar Kapağına Basarak Düşen Vatandaşa Esnaf Yardım Etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişi, rögar kapağına basarak 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Çevredeki esnafın yardımıyla kurtarılan yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

31.12.2024 10:03  Güncelleme: 10:11
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde rögar kapağına basarak 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düşen kişinin yardımına çevredeki esnaf yetişti. Bacağından yaralanan şahıs hastanede tedaviye alındı.

Olay, Mustafa Kemal Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yaşandı. Bir süre önce belediyenin asfaltlama çalışması yaptığı yolda rögar kapağına basarak 3 metrelik çukura düşen şahsı fark eden çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kapak göğsüne vurdu ve ayağı yaralandı"

Kanalizasyon çukuruna düşen vatandaşı kurtaran esnaf Naci Uyuzlu (44), "Yaklaşık bir ay önce asfalt çalışması için başlayan çalışma sonrası mazgal kapaklarında oynama oldu. Bugün bir vatandaş da bu mazgaldan dolayı neredeyse canından olacaktı. Kanalizasyonun içine bir vatandaş düştü. Kapak göğsüne vurdu ve ayağı yaralandı. Vatandaşın kanalizasyona düştüğünü esnaf komşularımız fark etti ve hemen içinden çıkarttılar kendisini ama durumu biraz kötüydü. Ayağının yarasından çok kendisinin söylediğine göre göğsünün ağrıdığını söyledi. Ambulanstaki doktorlara da aynı şekilde göğsünde şiddetli ağrı olduğunu dile getirdi. Biz yaklaşık dört beş esnaf komşularımız kanalizasyona düşer düşmez fark ettik arkasından hemen yardıma koştuk. Ambulansın gelmesi çok uzun sürmedi" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Rögar Kapağına Basarak Düşen Vatandaşa Esnaf Yardım Etti - Son Dakika

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