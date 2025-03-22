İskenderun\'da Silahlı Tehdit Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahlı tehdit ve kavgaya karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli polisin yaptığı operasyonda gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 13 Mart 2025 günü İskenderun Buluttepe mahallesinde, 16.03.2025 günü Pirireis mahallesinde meydana gelen Silahlı Tehdit olayının şüphelileri olarak belirlenen E.E., S.B., S.Ö. ve İ.O. adlı 4 şahıs yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların saklandıkları ikametlerde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 5 gram esrar, 2 adet yeşil reçeteye tabii hap ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen E.E., S.B. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, İ.O. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY