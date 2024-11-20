Hatay'ın İskenderun ilçesinde şantiye personelinin kaldığı konteyner yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın; İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan şantiye alanında yaşandı. Şantiye personelinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Yangın: Konteyner Yok Oldu - Son Dakika
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