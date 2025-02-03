İskenderun Hastanesinde Yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Özel Palmiye Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Yoğun bakım ünitesindeki hastalar ambulanslar tarafından başka hastanelere sevk ediliyor.
Yangın, İskenderun ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Özel Palmiye Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi başlarken, yoğun bakım ünitesindeki hastalar başka hastaneye sevk edilmeye başlandı. - HATAY
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