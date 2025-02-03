İskenderun Hastanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İskenderun Hastanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İskenderun Hastanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İskenderun'da özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın söndürüldü, hastalar başka yere sevk edildi.

03.02.2025 19:50
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan Özel Palmiye Hastanesi'nde çıktı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun bakım ünitesindeki hastalar başka bir hastaneye sevk edildi.

Özel Palmiye Hastanesi tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, "Hastanemizin yoğun bakım ünitesinde 03.02.2025 tarihinde öğle saatlerinde ventilatör kablosundan duman çıkmasına istinaden yangın alarm sistemi devreye girmiştir. Ekiplerimiz olaya anında müdahale etmiş olup, duman alev almadan kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Bu süre zarfında hastane ekipleri tarafından yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların tedbir amaçlı İskenderun Gelişim Hastanesi ve yakın hastanelere güvenli bir şekilde ambulanslarla transflerleri sağlanmıştır. Hastanemizde mevcut yangın alarm sisteminin uyarıcı etkisi, akabinde personelimizin özverili çalışması neticesinde hastalarımızdan ve personellerden kimsenin zarar görmemesi en büyük tesellimiz olmuştur" denildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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