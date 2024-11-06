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Ispanak Sularken Ceset Buldu

Bolu'da 3 gündür kayıp olan 77 yaşındaki adam derede ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.11.2024 20:32
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Ispanak sulamaya geldi, derede ceset buldu

3 gündür kayıp olan 77 yaşındaki vatandaş derede ölü bulundu

BOLU - Bolu'da 3 gündür yakınlarının haber alamadığı 77 yaşındaki Hüseyin Cahit Ayhan'ın cansız bedeni, ıspanak tarlasını sulamak isteyen bir çifti tarafından derede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, pazartesi gününden bu yana Hüseyin Cahit Ayhan'dan yakınları haber alamadı. Aramadık yer bırakmayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 3 gündür şehirde aranan Hüseyin Cahit Ayhan'dan acı haber şehir merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çayırköy köyünden geldi.

Ispanak sulamaya gelen çiftçi, cesedi buldu

Köyde ıspanak tarlasını sulamak isteyen Mehmet Eyvazoğlu, dere kenarına sulama motorunu koydu. Dere içerisinde kıyafet olduğunu gören Eyvazoğlu, arkadaşıyla birlikte otların arasına uzun tahta parçasıyla baktı. Dere içerisinde gördükleri nesnenin ceset olduğunu anlayan çiftçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından dere içerisinden ceset çıkarıldı. Çıkarılan cesedin 3 gündür kayıp olan Hüseyin Cahit Ayhan'a ait olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Ayhan'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

"Baktım derede kıyafet gibi bir şey gördüm"

Cesedi ilk gören Mehmet Eyvazoğlu, "Ispanak sulamaya geldim. Motoru kurdum derenin kenarına. Baktım derede kıyafet gibi bir şey gördüm. Ben manken zannettim. 10 dakika sonra arkadaş geldi. Sopayla otları araladık öyle baktık. Arkadaşım, 'Kolları ve bacakları var bunun' dedi. Ceset olduğunu fark ettik. Jandarmaya haber verdik" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ispanak Sularken Ceset Buldu - Son Dakika

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