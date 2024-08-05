Isparta\'da 122 Aranan Firari Yakalandı

3.Sayfa

Isparta'da emniyet ekiplerince Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 122 aranan firari yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 01-31 Temmuz tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 13 yıl 6 ay 5 gün hapis cezası ile aranan H.S., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile aranan B.D., cinsel istismar suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan Y.E.K., birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 7 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan C.Ç. ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 7 YIL 6 AY hapis cezası ile aranan Y.P. isimli şahıslar olmak üzere 122 şahıs yakalandı. - ISPARTA