Isparta'da Alacak Cinayeti Davası Başladı

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Alacak yüzünden işlenen cinayette sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

"Pişmanım, keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı"

Maktul ailesi: "Sanık uzun süredir tehdit ediyordu, şikayetimizden vazgeçmeyeceğiz"

ISPARTA - Isparta'da alacak anlaşmazlığı nedeniyle Ramazan Canlı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ergün Kaya, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaya, Canlı'nın kendisine haberi olmadan borç senedi imzalattığını ve olay günü silahını almak isterken tabancanın ateş aldığını savunarak pişman olduğunu dile getirdi. Canlı'nın ailesi ise sanığın uzun süredir ödeme yapmadığını ve sürekli maktulü tehdit ettiğini öne sürerek şikayetlerinden vazgeçmedi.Kaya, " Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. İki aile de perişan oldu" dedi.

Olay, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü gece saat 01.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu Göltaş Çimento Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Canlı kullandığı kamyonetin kasasındaki brandayı düzeltmek için yol kenarına aracını park etti. O esnada aralarında daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ergün Kaya kullandığı otomobiliyle kamyonetin yanına gelerek Canlı'ya tabanca ile ateş etti. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan Canlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Canlı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Ergün Kaya ekiplerce yapılan takip ve araştırmalar neticesinde kullanmış olduğu otomobilin tespit edilmesinin ardından Gelendost ilçesi girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık ilk kez hakim karşısına çıkıp pişman olduğunu söyledi

Alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Ramazan Canlı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ergün Kaya, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Ergün Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay keşke hiç yaşanmasaydı. Bu olaydan dolayı iki aile de perişan oldu" dedi.

Sanık: "Bana imzalattığı belge borç senedi çıktı"

Almanya'da çevre düzenleme işiyle uğraştığını ve iş insanı olduğunu söyleyen sanık Ergün Kaya, maktul Ramazan Canlı'yı 2 bin Euro karşılığında iş takibi için tuttuğunu ve zaman zaman kendisine para gönderdiğini belirtti. Kaya, "Maktül Ramazan bana bir belge imzalattı. O an farkında değildim, ancak daha sonra bunun borç senedi olduğunu öğrendim. Bu belgeyle icra takibi başlatmış ve tüm hesaplarıma bloke konulmuştu" dedi.

Sanık: "Kendimi savunmak istedim, silah patladı"

Olay günü bir kişinin kendisini arayarak Ramazan Canlı'nın barışmak istediğini ve Isparta'da buluşmaları gerektiğini söylediğini anlatan Ergün Kaya, gece saatlerinde buluşma noktasına gittiğini belirtti. Kaya, "Ramazan Canlı yanıma geldiğinde tartışmaya başladık. Bana küfredip yumruk attı. Üzerime yürüyünce silah çıkardı. Silahı almak için hamle yaptım ve o sırada tabanca arka arkaya patlamaya başladı" diye konuştu.

Canlı ailesi: "sanık uzun süredir tehdit ediyordu"

Ramazan Canlı'nın eşi ve çocukları ise sanığın yalan söylediğini öne sürerek şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Aile, Canlı'nın borç senedinde belirtilen miktar kadar alacağı bulunduğunu ve sanığın uzun süredir ödeme yapmadığını, ayrıca ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

Sanık avukatından "tasarlama yok" savunması

Sanık avukatı ise olayın tasarlanmadığını ve Kaya'nın buluşma yerine bizzat çağrıldığını belirterek, "Şayet sanık cinayeti tasarlamış olsaydı, olay yerinde değil, farklı bir noktada pusu kurabilirdi" dedi. Ayrıca olayda kullanılan tabancanın 2022 yılında Serik'te başka bir suçta kullanıldığını ve o tarihte müvekkilinin yurt dışında olduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.