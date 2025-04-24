Isparta\'da Asayiş ve Trafik Denetimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan akşamı 6 farklı noktada asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamalarda 76 şahıs ve 54 araç sorgulanırken, 12 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün 21.00 ile 23.30 saatleri arasında kent genelinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yapıldı. Yapılan denetimlerde toplam 76 şahıs ve 54 araç sorgulanırken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 12 araç sürücüsüne çeşitli kusurlardan dolayı idari para cezası uygulandı. - ISPARTA