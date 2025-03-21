Isparta'da Avukat Dolandırıcılığı: 14 Bin TL'ye Dikkat!

Isparta'da, kendisini avukat olarak tanıtarak bir vatandaşı 14 bin 580 TL dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 9 Ocak 2025 tarihinde Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran mağdur, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişinin "SGK borcunuz var, ödemezseniz icra işlemi başlatılacak" diyerek para talep ettiğini belirtti. Söylenenlere inanarak toplam 14 bin 580 TL ödeme yaptığını ifade eden mağdur, dolandırıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Isparta Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu şüphelinin il sınırları içerisinde ikamet ettiğini tespit etti. 20 Mart 2025 günü düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli hakkında yürütülen adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA