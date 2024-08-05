Isparta'da bin 227 vatandaşa bilgilendirme çalışması yapıldı

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Isparta'da toplum destekli polis ekiplerince Temmuz ayı içerisinde bin 227 vatandaşa bilgilendirme çalışması yapıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Temmuz ayı içerisinde bilgilendirme ve tanıtım çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde; 11 iş yeri ve kurumda bilgilendirme yapılarak bin 227 vatandaşa "siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES ve UYUMA aplikasyonları, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı" konularında bilgilendirme ve tanıtım çalışmaları yapıldı. - ISPARTA