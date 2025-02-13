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Isparta'da Cinayet Davası Başladı

Isparta\'da Cinayet Davası Başladı

Alacak anlaşmazlığı yüzünden öldürülen Ramazan Canlı'nın davasında sanık ilk kez hakim karşısında.

13.02.2025 13:17
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Isparta'da alacak anlaşmazlığı nedeniyle bir kişiyi öldürmekten tutuklanan şahıs, yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık maktulün kendisine haberi olmadan borç senedi imzalattığını ve olay günü silahını almak isterken tabancanın ateş aldığını öne sürerken, maktulün ailesi ise sanığın uzun süredir ödeme yapmadığını ve sürekli maktulü tehdit ettiğini idida ederek, şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Geçen yıl 22 Ağustos'ta gece saat 01.00 sıralarında Isparta-Gönen karayolu Göltaş Çimento Fabrikası mevkiinde meydana gelen olayda, Ramazan Canlı (55) kullandığı kamyonetin kasasındaki brandayı düzeltmek için yol kenarına aracını park etti. O esnada aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Ergün Kaya (50), kullandığı otomobiliyle kamyonetin yanına gelerek Canlı'ya tabanca ile ateş etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Canlı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası Canlı'nın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Ergün Kaya, Gelendost ilçe girişinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Ramazan Canlı'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ergün Kaya, ilk kez hakim karşısına çıktı. Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Ergün Kaya, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Bu olaydan dolayı iki aile de perişan oldu" dedi.

"Bana imzalattığı belge borç senedi çıktı"

Almanya'da çevre düzenleme işiyle uğraştığını ve iş adamı olduğunu söyleyen sanık Kaya, maktul Ramazan Canlı'yı 2 bin euro karşılığında iş takibi için tuttuğunu ve zaman zaman kendisine para gönderdiğini belirtti. Kaya, "Maktül Ramazan bana bir belge imzalattı. O an farkında değildim, ancak daha sonra bunun borç senedi olduğunu öğrendim. Bu belgeyle icra takibi başlatmış ve tüm hesaplarıma bloke konulmuştu" diye konuştu.

"Kendimi savunmak istedim, silah patladı"

Olay günü bir kişinin kendisini arayarak Ramazan Canlı'nın barışmak istediğini ve Isparta'da buluşmaları gerektiğini söylediğini belirten sanık Kaya, gece saatlerinde buluşma noktasına gittiğini kaydetti. Kaya, "Ramazan Canlı yanıma geldiğinde tartışmaya başladık. Bana küfredip yumruk attı. Üzerime yürüyünce silah çıkardı. Silahı almak için hamle yaptım ve o sırada tabanca arka arkaya patlamaya başladı" dedi.

"Sanık uzun süredir tehdit ediyordu"

Ramazan Canlı'nın eşi ve çocukları ise sanığın yalan söylediğini öne sürerek, şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Aile, Canlı'nın borç senedinde belirtilen miktar kadar alacağı bulunduğunu ve sanığın uzun süredir ödeme yapmadığını, ayrıca ölümle tehdit ettiğini iddia etti.

"Tasarlama yok" savunması

Sanık avukatı ise olayın tasarlanmadığını ve Kaya'nın buluşma yerine bizzat çağrıldığını belirterek, "Şayet sanık cinayeti tasarlamış olsaydı, olay yerinde değil, farklı bir noktada pusu kurabilirdi" dedi. Avukat, ayrıca olayda kullanılan tabancanın 2022 yılında Serik'te başka bir suçta kullanıldığını ve o tarihte müvekkilinin yurt dışında olduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

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