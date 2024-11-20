Isparta'da Define Arayan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da Define Arayan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı

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Isparta'da kendilerini belediye ekipleri olarak tanıtan 4 kişi, kazı yaparken elektrik ve doğal gaz hattına zarar vererek suçüstü yakalandı. Kaçak define aramak amacıyla kazı yapan şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

20.11.2024 01:08  Güncelleme: 01:12
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Isparta'da kazdıkları kuyuya düştüler: Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar

Sahte belediye ekipleri define ararken suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yaparken elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar veren 4 şüpheli suçüstü yakalandı

ISPARTA - Isparta'da kendilerini belediye personeli olarak tanıtan ve kepçeyle mahalleye gelen 4 şahıs, kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmaları sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar vermeleri planlarını altüst etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında 115. Cadde üzerinde, Kadir Bey Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeye kepçe ile gelen ve kendilerini belediye çalışanı olarak tanıtan Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs, cami önündeki kaldırımda kazı çalışması başlattı. Ancak çalışmalar sırasında elektrik hattına ve doğal gaz borularına zarar verdiler. Durumdan şüphelenen çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Define kaçakçıları oldukları ortaya çıktı

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin hiçbir resmi kurumda görevli olmadığı anlaşıldı. Şahısların kaçak define aramak amacıyla kazı yaptığı tespit edildi. Olay yerinde kazı için kullanılan kepçeye el konulurken, Halis T., Hacı D.C., İsmail A. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Elektrik ve doğal gaz borularının zarar görmesi sonucu bölgedeki ekipler devreye girerek oluşan hasarı gidermek için çalışma başlattı. Kaçak define kazısı yapan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Isparta\'da Define Arayan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Define Arayan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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