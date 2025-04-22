Isparta\'da Denetim: 14 Sürücüye Ceza

Isparta'da 187 kişi ile 147 araç ve sürücüsü denetlendi. Kusurlu bulunan 14 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21.00-23.30 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 187 şahıs ve 147 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 14 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliğini sağlamak için denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ISPARTA