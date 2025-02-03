Isparta\'da Denetim: 2 Şahıs Yakalandı, 323 Ceza

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Isparta'da 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde aranan 2 şahıs yakalandı, 323 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Asayiş Şube Amirliği ekiplerince 2 Şubat Pazar günü 24 saat boyunca süren denetimlerde, 4 bin 465 kişi sorgulanırken, 2 bin 972 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 323 sürücüye cezai işlem uygulanırken, farklı suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ISPARTA