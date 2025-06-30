Isparta\'da Denetim: 44 Aranan Yakalandı

Isparta'da son bir haftada yapılan denetimlerde 41 bin 476 kişi sorgulandı, 44 aranan şahıs yakalandı. Trafikte 22 bin 273 araç kontrol edilirken, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi ve bin 868 sürücüye ceza kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Haziran 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 41 bin 476 şahıs sorgulanırken, haklarında arama kararı bulunan 44 kişi yakalandı. Trafik uygulamalarında ise 22 bin 273 araç kontrol edildi, 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Kusurlu bulunan bin 868 sürücüye idari para cezası uygulandı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ISPARTA