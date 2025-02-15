Isparta'da Denetim: 7 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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Isparta'da Denetim: 7 Aranan Yakalandı

Isparta\'da Denetim: 7 Aranan Yakalandı

Son 24 saatte 5 bin 726 şahıs sorgulandı, 3 bin 141 araç kontrol edildi, 351 sürücüye ceza verildi.

15.02.2025 12:30
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Isparta'da son 24 saatte yapılan denetimlerde 5 bin 726 şahıs sorgulandı, 7 aranan kişi yakalandı. Trafik kontrollerinde 3 bin 141 araç incelenirken, 351 sürücüye idari ceza uygulandı.

Isparta genelinde güvenlik İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde son 24 saatte 5 bin 726 şahıs sorgulandı. Yapılan GBT kontrollerinde 7 aranan şahıs tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda ise 3 bin 141 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 351 sürücüye idari ceza uygulanırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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