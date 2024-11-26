Isparta\'da Düzensiz Göç Denetimi

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Isparta'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan huzur uygulamasında bin 910 şahıs sorgulandı, 1 yabancı sınır dışı edildi ve 536 araç incelendi.

Isparta'da düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulaması, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumların koordinasyonunda tamamlandı. Isparta genelinde 22 farklı noktada düzenlenen denetimlere, 24 ekip, 1 mobil göç aracı ve 115 personel katıldı.

Bir yabancı şahıs sınır dışı edildi

Uygulama sırasında toplam bin 910 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller neticesinde 1 yabancı şahıs sınır dışı edilmek üzere işlemleri başlatıldı. Ayrıca İl Göç İdaresi tarafından bir yabancıya tebliğ yapıldığı belirtildi. Ekipler, trafik denetimlerinde ise 536 aracı inceledi. Denetimlerin, hem güvenlik hem de düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürüleceği ifade edildi. Yetkililer, denetimlerin toplum güvenliği açısından önemine vurgu yaptı. - ISPARTA