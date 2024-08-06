Isparta\'da Hafif Ticari Araç Su Kanalına Uçtu: 1 Ölü, 1 Yaralı

3.Sayfa

Isparta'da hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Kırıkçayır mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen, Mustafa C. (70) idaresinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından araçta yolcu olarak bulunan Gülsüm Pala'nın (81) olay yerinde hayatını kaybettiği, sürücünün ise yaralandığı belirlendi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, Pala'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA