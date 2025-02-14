Isparta'da Hırsızlar Yakalandı

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Isparta'da inşaattan kablo çalan hırsızlar yakalanarak tutuklandı.

Isparta'da bir inşaat içerisinden yaklaşık değeri 100 bin lira olan elektrik kablosu kesilerek çalındı. İhbar üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde E.K H ve A. A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA