 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Isparta'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Isparta'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın gerçekleştiği Çünür Mahallesi'nde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta\'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı
17.01.2024 - 15:27,
Abone Ol

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çünür Mahallesi 248 ve 249 cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çünür kavşağı istikametinden Mehmet Tönge mahallesi istikametine seyir halinde olan M.K idaresindeki 32 EH 076 plakalı Dacia marka otomobil, 248 caddeden Süleyman Demirel Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Y.D idaresinde olan 15 ACT 727 plakalı FIAT Egea marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Y.D ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan R.D, Ü.D ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.K yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, otomobiller, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Isparta, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:30:35. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement