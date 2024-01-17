Isparta\'da Kaza: 4 Kişi Yaralandı

Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çünür Mahallesi 248 ve 249 cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çünür kavşağı istikametinden Mehmet Tönge mahallesi istikametine seyir halinde olan M.K idaresindeki 32 EH 076 plakalı Dacia marka otomobil, 248 caddeden Süleyman Demirel Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Y.D idaresinde olan 15 ACT 727 plakalı FIAT Egea marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücü Y.D ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan R.D, Ü.D ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ç.K yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, otomobiller, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA