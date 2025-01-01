Isparta'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Isparta'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Isparta'da kuyumcunun dayanıklı camı, soygun girişimini engelleyerek soyguncunun kaçmasına neden oldu.

01.01.2025 00:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da kuyumcudaki soygun girişimi cam engeline takıldı

Cam dayandı, soyguncu kaçtı

ISPARTA - Isparta'da bir şahıs, kuyumcunun camını kırarak soygun yapmak istedi ancak camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir Kuyumcu işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkanının camını taşla kırmaya çalıştı. Camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine şahıs, soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Erkan K., olayın izlerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Isparta, Ekonomi, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
04:46 Porto Riko’da halkın yüzde 90’ı yeni yıla elektriksiz girdi Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
14:47 Orhan Kemal’in oturduğu ev satışa çıkarıldı İstenilen para dudak uçuklattı Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı
14:26 Benzin, mazot ve LPG’ye büyük zam Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
14:22 Şam’daki Başbakanlık Sarayı’nda ilk kez ezan okundu Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
14:14 Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu
14:13 Survivor 2025’te kim ne kadar kazanacak İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
14:10 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı
13:57 Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
13:56 Ferdi Kadıoğlu’nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 10:34:48. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.