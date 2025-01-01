Isparta'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

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Isparta'da kuyumcudaki soygun girişimi cam engeline takıldı

Cam dayandı, soyguncu kaçtı

ISPARTA - Isparta'da bir şahıs, kuyumcunun camını kırarak soygun yapmak istedi ancak camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir Kuyumcu işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkanının camını taşla kırmaya çalıştı. Camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine şahıs, soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Erkan K., olayın izlerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.