Isparta\'da Modifiye Araç Denetimi

3.Sayfa

Isparta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiye araçlar ve abartı egzoz kullanımına yönelik denetimlerde 130 şahıs ve 62 aracı kontrol etti. Kusurlu bulunan 8 araca ceza kesilirken, çevreye rahatsızlık veren 5 araç trafikten men edildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiye araçlar ve abartı egzoz kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Isparta genelinde yapılan uygulamalarda 130 şahıs ve 62 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 8 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 5 araç trafikten men edildi. Trafik ekiplerinin bu denetimlerinin çevre ve toplum huzurunun sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi. - ISPARTA