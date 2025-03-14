Isparta\'da Operasyon: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Isparta'da yunus timlerince yapılan denetimlerde 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 55 adet sentetik ecza, 0.83 gram taş kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında yasa dışı madde ele geçirilirken haklarında adli işlem başlatıldı. - ISPARTA