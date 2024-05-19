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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Pazar Yukarı mahallesi Mescit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y.idaresinde olan 26 AJB 141 plakalı Ford marka otomobile, çeşme sokaktan caddeye kontrolsüz giriş yapan Ali S. idaresinde olan 35 TFB 35 plakalı Ford Focus marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 26 AJB 141 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Beren A. kafasını çarparak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.