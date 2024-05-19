Isparta'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Isparta'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 1 çocuk yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan çocuk, Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

19.05.2024 19:53
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Isparta'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 çocuk yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Pazar Yukarı mahallesi Mescit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y.idaresinde olan 26 AJB 141 plakalı Ford marka otomobile, çeşme sokaktan caddeye kontrolsüz giriş yapan Ali S. idaresinde olan 35 TFB 35 plakalı Ford Focus marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 26 AJB 141 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Beren A. kafasını çarparak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da Otomobiller Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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