Isparta'da Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Isparta'da yeni otogar içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişi bekçiler tarafından kontrol edildi. Üzerinden 40 içimlik sentetik kannabinoid çıkan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'nın Çünür Mahallesi Yeni Otogar bölgesinde 29 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde, otogar içerisinde bir bank üzerinde yatan şüpheli şahıs bekçiler tarafından kontrol edildi. Yapılan üst aramasında, 2 parça halinde toplam 40 içimlik sentetik kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adli işlemlere başlanıldı. - ISPARTA