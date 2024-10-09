Isparta\'da Silahlı Kavga: 9 Tutuklama

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Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde üzerinde 7 Ekim'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada silahla havaya ateş açılmıştı. Olay yerine sevk edilen ekipler kavgayı ayırırken, olay yerinde 2 adet boş, 1 adet dolu mermi kovanı bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu, olmak üzere toplam 9 şahıs gözaltına alınmış, 1 yabancı uyruklu şahsın deport işlemleri başlatılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ISPARTA