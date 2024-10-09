Isparta'da Silahlı Kavga: 9 Tutuklama

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"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

- Cadde ortasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 3'ü yabancı uyruklu, gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı.

Olay, 7 Ekim tarihinde Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile silahla havaya ateş açıldı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan şahıslar ekipler tarafından güçlükle ayrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde 2 adet boş, 1 adet dolu mermi kovanı bulunmuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen soruşturmada 3'ü yabancı uyruklu, olmak üzere toplam 9 şahıs gözaltına alınmış, 1 yabancı uyruklu şahsın deport işlemleri başlatılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.