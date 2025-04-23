Isparta\'da Trafik Denetimi: 11 Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında 181 kişi ve 86 araç kontrol edildi, 11 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gece saatlerinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Saat 21.00 ile 23.30 arasında yapılan uygulamada ekipler, hem trafik güvenliğini sağlamak hem de kamu düzenini korumak amacıyla kapsamlı bir denetim yaptı. Uygulama kapsamında 181 şahıs, 86 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 11 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA