Isparta\'da Trafik Denetimi

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Isparta'da 1 saatte 166 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 5 sürücüye idari ceza kesildi.

Isparta'da trafik ve asayiş güvenliğini sağlamak amacıyla dün saat 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen denetimlere 12 ekip ve 24 personel katıldı. 166 şahıs ile 56 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde kural ihlali yapan 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA