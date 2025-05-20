Isparta\'da Trafik Denetimi

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında 161 şahıs ile 65 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 12 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta'da emniyet ekipleri tarafından dün akşam 21.00-23.30 saatleri arasında trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında toplam 161 şahıs ile 65 araç ve sürücüsü denetime tabi tutuldu. Denetimler sonucunda çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 12 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Ekipler, halkın huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti. - ISPARTA