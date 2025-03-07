Isparta\'da Trafik Denetimi: 3 Sürücüye Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 saat süren Trafik ve Asayiş uygulamasında 87 şahıs ve 57 aracı denetledi. Kusurlu bulunan 3 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 2 noktada 12 ekip ve 24 personel görev aldı. Denetimler kapsamında 87 şahıs ve 57 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 3 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA