Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 saat süren Trafik ve Asayiş uygulamasında 87 şahıs ve 57 aracı denetledi. Kusurlu bulunan 3 sürücüye idari para cezası uygulandı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 22.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 2 noktada 12 ekip ve 24 personel görev aldı. Denetimler kapsamında 87 şahıs ve 57 araç ile sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu bulunan 3 sürücüye idari para cezası uygulandı. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Trafik Denetimi: 3 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?