Isparta\'da Trafik Denetimi: 41 Sürücüye Ceza

Isparta'da gece yapılan trafik ve asayiş uygulamasında 2,5 saatte 181 şahıs ve 71 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 41 sürücüye idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla dün akşam 21.00–23.30 saatleri arasında kapsamlı trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 181 şahıs ve 71 araç ile sürücüsü denetime tabi tutuldu. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü kontroller sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA