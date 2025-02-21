Isparta'da Trafik Denetimi: 5 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Isparta'da Trafik Denetimi: 5 Sürücüye Ceza

Isparta\'da Trafik Denetimi: 5 Sürücüye Ceza

Isparta Emniyeti, dün akşam 59 kişi ve 38 aracı denetledi, 5 sürücüye ceza kesildi.

21.02.2025 14:22
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam gerçekleştirilen denetimlerde 59 şahıs ve 38 aracı kontrol etti. Uygulama sonucunda 5 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 22.00-23.00 arasında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin de katıldığı denetimlerde 59 şahıs, 38 araç ve sürücüleri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, ekiplerin şehirde huzur ve güvenliği sağlamak için kararlı bir şekilde görevini sürdürdüğü vurgulandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Trafik Denetimi: 5 Sürücüye Ceza - Son Dakika

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