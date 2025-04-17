Isparta'da Trafik Denetimleri: 30 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Isparta'da Trafik Denetimleri: 30 Sürücüye Ceza

Isparta\'da Trafik Denetimleri: 30 Sürücüye Ceza

Isparta'da gece saatlerinde yapılan denetimlerde 84 araç kontrol edildi, 30 sürücüye ceza verildi.

17.04.2025 12:58
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerinin akşam saatlerinde yaptığı denetimlerde 84 araç kontrol edildi, 30 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde denetim yapıldı. 16 Nisan akşamı 21.00 ile 23.30 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya 20 personel katıldı. Denetimler kapsamında 181 şahıs ile 84 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kurallara uymayan 30 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Isparta'da Trafik Denetimleri: 30 Sürücüye Ceza - Son Dakika

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