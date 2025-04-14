Isparta\'da Trafik Denetimlerinde 8 Ceza

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarında 8 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte asayişin ve trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda 6 farklı noktada, 48 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda 165 şahıs ile 78 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ISPARTA