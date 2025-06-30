Isparta\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Isparta'da gece saatlerinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Isparta- Eğirdir Kara yolu 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa K. (51) idaresindeki otomobil ile Fatih A. (38) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yoldan çıkarak şarampole devrildi. Olayda 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, Fatih A. ve yanında bulunan Elvan A. ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Fatih A. ve Elvan A. Isparta Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA