Isparta\'da Trafik ve Asayiş Denetimi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21.00-23.30 saatleri arasında gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında çok sayıda kişi ve araç denetlenirken, 8 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenliğin sağlanması ve suçun önlenmesine yönelik denetim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede 21.00 ile 23.30 saatleri arasında trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ekipler, 136 şahıs ile 62 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Yapılan kontrollerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 8 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı. - ISPARTA