Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 521 kullanım kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid, 34 sentetik ecza ve 0,67 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Mart tarihlerinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 bin 521 kullanım kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid, 34 adet sentetik ecza ve 0,67 gram metamfetamin ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak" suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 5 şüpheli gözaltına alındı. - ISPARTA