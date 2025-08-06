Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın evine düzenlenen operasyonda 420 gram esrar, kenevir/skunk bitkisi ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ve yasa dışı kenevir ekimiyle mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, 4 Ağustos Pazartesi günü Yalvaç ilçesinde ikamet eden Ö.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 420 gram kubar esrar, 11 kök Skunk/ Kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği ve 7 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.K., ifadesinin ardından sevk edildiği Yalvaç Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA