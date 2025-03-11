Isparta\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunduran 2 şahıs gözaltına alındı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, gerçekleştirdikleri denetimler sırasında iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların üzerinden toplam 0,64 gram metamfetamin ve 12 içimlik sentetik kannabinoid bulundu. Şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - ISPARTA