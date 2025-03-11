Isparta'da üzerinde uyuşturucu bulunduran 2 şahıs gözaltına alındı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri, gerçekleştirdikleri denetimler sırasında iki şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahısların üzerinden toplam 0,64 gram metamfetamin ve 12 içimlik sentetik kannabinoid bulundu. Şahıslar gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. - ISPARTA
Son Dakika › 3.Sayfa › Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı - Son Dakika
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