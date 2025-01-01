Isparta'dan Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı - Son Dakika
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Isparta'dan Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı

Isparta\'dan Eğitim Uçağı Sert İniş Yaptı

Isparta'dan havalanan eğitim uçağı Denizli'ye sert iniş yaptı, pilot hastaneye kaldırıldı.

01.01.2025 14:49
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Isparta'dan havalandıktan sonra Denizli'de tarlaya sert iniş yapan eğitim uçağında Çardak Havaalanında gelen uzman ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Uçağın bugün 2'si test olmak üzere 4 ayrı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan sabah saat 09.35'te havalanan Cessna 172N tipi eğitim uçağı, havalimanı etrafındaki 3 turluk test uçuşunu saat 09.49'da tamamladı. Testte herhangi bir sorun yaşanmaması üzerine normal uçuşuna başlayan uçak, saat 12.10'da Denizli'nun Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi Höyük mevkiindeki boş araziye sert iniş yaptı. Sert iniş sırasında ters vaziyette çamura saplanan eğitim uçağının pilotu Şükrü Yiğit Devebacak, ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çal'da ilk tedavisi yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen pilot, daha sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaptığı sert iniş sırasında ters dönerek çamura saplanan eğitim uçağında Çardak Havaalanı'ndan gelen uzman ekip tarafından inceleme başlatıldı. Uçağın çevresini güvenlik şeridiyle kapatan ekipler, kazanın nedeninin belirlenmesi için detaylı inceleme gerçekleştirdi. Uçağın incelemelerin ardından bölgeden kaldırılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Isparta'dan kalkış yaptıktan 2 saat 20 dakika sonra Denizli'nin Çal ilçesine sert iniş yapan eğitim uçağının bugün 4 ayrı uçuş gerçekleştirdiği tespit edildi. Dün de bir kez havalanan uçağın bu sabah saat 06.30'da başarılı bir test uçuşu yaptıktan sonra saat 07.00'de Uşak iline gidiş dönüş yaptığı, saat 09.35'deki testin ardından ise saat 09.49'da sert iniş yaptığı dördüncü uçuşu için tekrar havalandığı belirlendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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