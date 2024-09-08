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Isparta'ya şehit ateşi düştü

ISPARTA - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberi Isparta'da yaşayan ailesine verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Kuşluca köyü mevkiinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şehitlerden Ispartalı Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberi Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin annesi Ayşe Büyükçaylı'nın yaşadığı apartmanın son katındaki dairenin balkonuna Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından da apartmanın önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı'nın Balıkesir'de yaşadığı ve hamile olduğu öğrenildi.